Kledingwinkel Linhard aan de Van Baerlestraat in het Museumkwartier sluit na 95 jaar de deuren. Het familiebedrijf is de komende twee maanden nog open, maar stopt daarna definitief.

De laatste dag dat de winkel open is, zal waarschijnlijk 29 of 30 juni zijn, maar over de precieze datum bestaat nog wat onzekerheid. De winkel zorgt op de laatste dag voor een dj, hapjes en drankjes.

"Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan", vindt eigenaresse Patricia Linhard. Volgens haar is het niet gek dat de winkel na zo veel jaren toch sluit: "De wereld om ons heen verandert in een razendsnel tempo. Dat vraagt om nieuwe innovatie bedrijven die nieuwe uitdagingen kunnen en willen aanpakken."