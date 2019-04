Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Amsterdam: Van koningsdagfeesten tot een kennismaking met de Somalische cultuur. NU.nl maakt een overzicht van activiteiten.

Gevelversiering en feest – Café De Blaffende Vis

Enkele honderden meters verder, op de Westerstraat, zal Café De Blaffende Vis tijdens koningsnacht de jaarlijks terugkerende gevelversiering onthullen. Dit fenomeen werd berucht met uitvoeringen als Maxima als 'The Choice Of Holland' (in 2011 het populairste lid van de familie), I amAlia (Amalia die een selfie neemt) en Prins Bernhard in een Elvis-kostuum met de tekst 'Staying Alive' (2003). Dit alles wordt vergezeld met koude drank en livemuziek op zowel koningsdag als koningsnacht.

Waar: Westerstraat 118

Wanneer: 26 en 27 april

Prijs: gratis

Meer informatie

Sounds of Somalia - Jeruzalemkerk

De jeruzalemkerk staat zondag in het teken van het door burgeroorlog gespleten Afrikaanse land Somalië. Er worden Somalische liederen over liefde, heimwee en ballingschap ten gehore gebracht. Gasten hebben daarnaast de mogelijkheid om de Somalische keuken uit te proberen en de documentaire Africa is you te bekijken.

Waar: Jeruzalemkerk, Jan Maijenstraat 14

Wanneer: zondag 28 april van 15.15 tot 17.15 uur

Prijs: 15 euro

Meer informatie

Summer Breeze Latin Night - Westergas

Verschillende ondernemers bij de Westergasfabriek slaan de handen ineen en organiseren het eerste koningsnachtfeestje op het terrein van de voormalig fabriek. Op vier podia zal vooral akoestische salsamuziek gespeeld worden. Geen danser? Er kan ook lekker getafeld worden op de terrassen.

Waar: terrein Westergasfabriek

Wanneer: van 18.00 tot 00.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

NDSM Vrijhaven – NDSM

Tijdens Vrijhaven op de NDSM-werf ontsnappen bezoekers aan de drukte van het centrum van de hoofdstad. Dj’s draaien house platen en in de IJ-hallen is een enorme kindervrijmarkt.

Waar: NDSM, Tt Neveritaweg

Wanneer: van 9.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

Meer informatie

BRAK - Bij Storm

Een geschikte plek om zondag uit te brakken van koningsdag of om gewoon te chillen. Dj's uit het Amsterdamse circuit draaien rustige deuntjes op een buitenpodium. Bovendien ligt Bij Storm aan een stadsstrand, inclusief kinderspeelhoek.