De Anne Frank Stichting is dinsdagavond in de prijzen gevallen bij de Webby Awards. Deze internationale internetawards zijn zeer prestigeus. De website van de stichting, die onder meer achter het Anne Frank Huis zit, won in drie verschillende categoriëen.

Zo won annefrank.org de juryprijzen in de categorieën Cultural Institutions en Mobile Culture & Events. De jury verkoos de website als beste uit 13.000 inzendingen uit zeventig landen. Ook de publieksprijs in de categorie Cultural Institutions was voor de Anne Frank Stichting. Dit jaar werd er bijna drie miljoen keer gestemd.

De Stichting beschrijft de website zelf als volgt: "Bijzonder [..] zijn de interactieve tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen voor, tijdens en na Anne Franks leven en de volledig vernieuwde virtuele tour door het Achterhuis. Daarnaast bevat de website achtergrondartikelen, zoals Duitsland 1933, van democratie naar dictatuur, De arrestatie van de acht onderduikers van het Achterhuis en Anne Frank van schrijver tot icoon. Bijzonder zijn ook de video’s waarin jongeren vertellen over hun ervaringen met vooroordelen en discriminatie."

"We willen het levensverhaal van Anne Frank wereldwijd uitdragen, conform de missie die we van Otto Frank hebben meegekregen", zo reageert algemeen directeur Ronald Leopold in een persbericht. "Steeds kijken we hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. We zijn verheugd dat de jury en het publiek ons steunen en de website met maar liefst drie Webby’s waarderen."

De officiële prijsuitreiking van de Webby Awards is op 13 mei in New York.