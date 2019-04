Amsterdam

Arrestatieteam in Ottho Heldringstraat vangt bot na verontrustende melding

De omgeving van de Ottho Heldringstraat in Slotervaart is woensdagavond een tijd afgezet terwijl het arrestatieteam van de politie een inval deed in een woning. In het huis werd niemand aangetroffen, schrijft de politie via Twitter.