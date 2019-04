De gemeente Amsterdam deelt tienduizend gratis doosjes stoepkrijt uit in aanloop naar Koningsdag 2019. Om de stad schoon te houden, pleit de gemeente voor het gebruik van stoepkrijt in plaats van tape: "Zet een streep, gebruik geen tape".

Van tevoren claimen mensen hun plek op de vlooienmarkt vaak al met tape of krijt. Sterker nog: de meeste mensen gebruiken tape om zo verzekerd te zijn van een goede plek. Maar, zegt Richard de Groot van het zogenoemde Anti Plak en Klad-team: "Het gebruik van tape is slecht voor het milieu, het bestaat tegenwoordig uit plastic en is ook veel moeilijker te verwijderen. Het is een monnikenwerk om het eraf te krijgen als we het met de hand doen. En machinaal spuiten we veel water weg."

Bij alle bibliotheken en stadsloketten kunnen de doosjes stoepkrijt gratis worden opgehaald.

Op de avond van Koningsdag gaan zevenhonderd schoonmakers al aan de slag om de stad weer schoon te maken. En ook deelt de gemeente speciale vuilniszakken uit waar mensen hun afval in kunnen doen.

Oude spullen die niet worden verkocht, kunnen in zogenoemde kringloopcontainers gegooid worden. Deze spullen komen op deze manier terecht bij de Kringloopwinkels. "Wat troep is voor de een, kan voor de ander nog wat betekenen. Zo kunnen we spullen nog een tweede leven geven", zegt de Groot.