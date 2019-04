De politie is nog steeds op zoek naar de man die gisteren een automobilist neerstak bij de flat Geldershoofd.

De politie heeft het signalement van de verdachte vrijgegeven. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur, die tussen de 15 en 20 jaar oud is en ongeveer 1.70 meter lang is. Hij droeg een zwart met wit trainingspak, een zwart petje, een zwarte schoudertas en zwarte sportschoenen.

Het slachtoffer is een veertigjarige man. Hij werd gisteren per ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en ligt nog steeds in ziekenhuis.

De aanleiding voor de steekpartij is volgens de politie vermoedelijk een verkeersruzie. De dader vluchtte lopend via de onderdoorgang bij portiek A in de richting van de achterkant van Geldershoofd en de Elsrijkdreef en is daarna niet meer gezien.

De politie vraagt getuigen of mensen die de verdachte gisteren rond 17.30 uur in de buurt hebben gezien zich te melden. Ook worden automobilisten met een dashcam gevraagd om op de beelden te kijken of de dader gefilmd is.