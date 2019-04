De gemeente heeft The Seafood Shop aan de Leidsestraat medegedeeld dat het definitief moet sluiten. De viswinkel kreeg in mei 2018 al te horen dicht te moeten, maar mocht na bezwaar toch nog open blijven.

Het sluiten van The Seafood Shop is onderdeel van beleid van de gemeente om 'toeristenwinkels' uit de binnenstad te verbannen. De winkel, onderdeel van een keten van 'Seafood Bars', zou zich te veel richten op verkoop aan toeristen. Een ander bewijs dat de winkel te toeristisch zou zijn, is dat de bordjes - net als de naam - in het Engels zijn.

Het besluit van de gemeente leverde veel verontwaardiging op, niet alleen van de eigenaren. Veel vaste klanten vonden niet dat The Seafood Shop als toeristische winkel kon worden gezien.

In afwachting van het besluit van de gemeente mocht de winkel openblijven, maar nu heeft de gemeente besloten het pand definitief te sluiten. In een bericht op Facebook laat de viswinkel weten dat de gemeente bij haar besluit blijft.

Het personeel van The Seafood Shop zal in de andere restaurants gaan werken. De vestigingen in de Van Baerlestraat, Ferdinand Bolstraat en aan het Spui zullen namelijk wel gewoon openblijven.