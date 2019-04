Fastfoodrestaurant Kentucky Fried Chicken aan de Tafelbergweg in Zuidoost is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen.

De overval vond plaats een kwartier na sluitingstijd. Hoewel er een ambulance naar het fastfoodrestaurant werd opgeroepen, hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

Over de overval zelf is weinig bekend. Zo is onduidelijk of er meerdere mensen bij de overval betrokken zijn. Ook is het onbekend of er iets buit is gemaakt.