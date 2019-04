Een vrouw is zondagavond zwaargewond geraakt bij een mishandeling aan de Geervliet in Buitenveldert. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.

Bewoners van de Geervliet hoorden rond 22.00 uur geschreeuw. Zij troffen een vrouw zwaargewond liggend op de grond aan. De omwonenden belden de politie en er werd direct een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Later werd een 21-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling.

Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Ook is het onduidelijk hoe de dader en het slachtoffer zich tot elkaar verhouden en of er iets aan de mishandeling vooraf ging of niet.

Agenten hebben op locatie met verschillende getuigen gepraat. Maar de politie komt alsnog graag in contact met andere getuigen.