Binnenland Spuistraat in Amsterdam vrijgegeven na vondst handgranaat bij parkeergarage De Spuistraat in Amsterdam is zaterdagochtend afgesloten geweest vanwege de vondst van een handgranaat bij een parkeergarage. De granaat is inmiddels verwijderd door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en wordt nader onderzocht. De Spuistraat is inmiddels weer vrijgegeven.