De festivals DGTL, Awakenings en Thuishaven hebben gezorgd voor driehonderd klachten over geluidsoverlast, meldt een woordvoerder van DGTL. Volgens de organisator zijn de geluidsnormen niet overschreden.

DGTL trapte vrijdag het festivalseizoen af met een driedaags evenement op het NDSM-terrein. Awakenings begon ook vrijdag, in de Gashouder, en duurt eveneens drie dagen. Thuishaven was alleen zaterdag en zondag.

Op sociale media werden veel klachten gedeeld over de harde muziek die vooral in de nacht van zaterdag op zondag zouden zijn gehoord. Een woordvoerder van DGTL zegt dat er dit weekend tot nu toe driehonderd klachten zijn binnengekomen over geluidsoverlast door evenementen.

Hoeveel klachten daarvan over DGTL gaan, is niet bekend. Ook kon de woordvoerder niet zeggen of het meer of minder is dan voorgaande jaren. "Wel weten we dat geen van de klachten over geluidsoverlast uit Noord kwamen."

'Normen niet overschreden'

DGTL zegt het geluid continu in de gaten te houden. "Ik kan met 100 procent zekerheid zeggen dat we de normen niet hebben overschreden. We hebben er zelfs onder gezeten. Mogelijk dat meer mensen overlast ervaren door de sterke wind en het mooie weer, waardoor ramen en deuren openstaan", zegt een woordvoerder.

Voor aanvang van het festival werden in samenwerking met de gemeente tienduizend brieven in Noord verspreid volgens de woordvoerder.

Maar dat is volgens hem niet gebeurd in de nieuwe wijk Houthavens, aan de andere kant van 't IJ. De woordvoerder vermoedt dat relatief veel klachten daarvandaan. "We willen kijken met de gemeente of we volgend jaar ook de andere kant van het water beter kunnen informeren."