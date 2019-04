Bij een vechtpartij in het Gaasperzoom in Zuidoost is zaterdagavond een jongen zwaargewond geraakt. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Buurtbewoners uit de Sinderenstraat vertelden dat er een zwaargewonde man uit het park kwam lopen en om hulp vroeg. Een bewoner heeft 112 gebeld waarna de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Omwonenden zouden de daders hebben zien wegrennen.

Volgens een getuige is het slachtoffer "zwaar mishandeld" en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachten zijn na de vechtpartij op de vlucht geslagen, maar konden later in een woning in de buurt worden opgepakt.

Wat er precies is voorgevallen en waarom de ruzie is ontstaan, is vooralsnog niet bekend. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden.