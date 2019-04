Bij een schietpartij aan de Ceintuurbaan in De Pijp is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten kwamen in actie nadat er was geschoten.

De schietpartij werd in eerste instantie gemeld op de Stadhouderskade. Het slachtoffer bevond zich echter op de Ceintuurbaan.

De man is door ambulancepersoneel opgevangen en na de nodige zorg met spoed naar het ziekenhuis zijn overgebracht. De Ceintuurbaan is tussen de Van Woustraat en Amsteldijk vanwege het incident tijdelijk afgezet.