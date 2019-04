Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van het deels verdwijnen van tramlijn 14, bevestigt een woordvoerder van verkeerswethouder Sharon Dijksma.

Met de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn in juli van het vorig jaar, voerde het GVB een aantal veranderingen in het OV-netwerk van Amsterdam door. Een van die veranderingen was het aanpassen van lijn 14, de tram die van het Flevopark in Oost naar het Sloterpark in Nieuw-West reed.

Sinds juli rijdt de tram alleen nog van het Centraal Station naar het Flevopark.

Deze aanpassing was een doorn in het oog van de actiegroep 'Tram 14 mot blijfe'. Met name bewoners van West waren niet tevreden en voerden tussen 2016 en 2018 actie om de tramlijn te behouden.