De gemeente Amsterdam gaat vanaf deze week strenger controleren op illegale vakantieverhuur in de stad. De gemeente wil zich vooral focussen op verhuurders die hun verhuur niet hebben gemeld of woningen langer dan dertig dagen per jaar verhuren.

Vanaf het Paasweekend wil de gemeente extra letten op verhuurders die meerdere advertenties hebben, regelmatig van naam wisselen of niet geregistreerd staan op een plek in Amsterdam.

Verder gaat Amsterdam extra controleren in buurten waar veel vakantieverhuur plaatsvindt. Tijdens Pasen wordt het Burgwallengebied extra in de gaten gehouden.

Bewoners hebben deze week een brief ontvangen waarin staat dat zij extra moeten opletten voor illegaal vakantieverhuur.

Boete van 6.000 euro voor niet melden vakantieverhuur

Dit jaar is de maximale termijn voor vakantieverhuur in Amsterdam teruggebracht van zestig naar dertig dagen per jaar. Daarvoor mochten inwoners hun woning maximaal zestig dagen per jaar verhuren via platforms als Airbnb, Booking.com of Wimdu.

Voor het niet melden van vakantieverhuur, staat een boete van 6.000 euro. Wanneer de woning 30 dagen of langer is verhuurd aan meer dan vier toeristen, bedraagt de boete 20.500 euro.

Als een persoon meerdere woningen verhuurd, wordt het pand voor drie maanden gesloten.