Amsterdam

Holocaust Museum en gastcuratoren oneens over afplakken Auschwitz-foto's

Het toekomstige Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam heeft het aan de stok met gastcuratoren van het museum. Aanleiding is het afplakken van vier foto's die in Auschwitz zijn gemaakt en zijn opgenomen in de tentoonstelling De Jodenvervolging in foto's, meldt de Volkskrant vrijdag.