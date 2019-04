Het aantal meldingen van discriminatie van transgenders in Amsterdam, is toegenomen. In 2017 waren er nog 7 meldingen, in 2018 waren dit er 24. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Meldingen van discriminatie kunnen binnen komen bij de politie of bij zogenoemde antidiscriminatievoorzieningen (ADV's).

Vier van de meldingen waren klachten over publieke instanties zoals een ziekenhuis of de politie. Zo meldde een transgender dat ze niet terecht kon bij de politie omdat die haar aankijkt alsof ze "buitenaards" is.

Ook zijn er meldingen gemaakt van discriminatie op de werkvloer. Een transvrouw moet zich van haar baas omkleden in de kleedkamer van gehandicapten, waar zij zich niet prettig bij voelt. Ze is niet welkom in de vrouwenkleedkamer. Een andere transgender geeft aan gepest te worden op het werk.

De reden van het toegenomen aantal meldingen is niet bekend. Het TNN geeft aan dat het aantal meldingen incidenten mogelijk is gestegen, maar het is ook goed mogelijk dat de meldingsbereidheid is groter is geworden.