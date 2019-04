Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in hoger beroep gevangenisstraffen van acht en vijf jaar cel geëist tegen twee verdachten (31 en 34) van een gewapende woningoverval in 2016 aan de Bilderdijkkade in Amsterdam. Daarbij werden drie slachtoffers zwaar mishandeld.

In totaal hield de politie in deze zaak vier verdachten aan. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde twee daarvan vorig jaar mei tot een celstraf van zes jaar, zij gingen hiertegen niet in hoger beroep.

Een derde verdachte werd door de rechtbank vrijgesproken, een vierde verdachte kreeg acht jaar celstraf. Laatstgenoemde ging tegen zijn straf in hoger beroep. Ook het OM tekende hoger beroep aan, namelijk tegen het vrijspreken van de derde verdachte.

Volgens het OM is er voldoende bewijs dat de 31-jarige man, die donderdag dus opnieuw terechtstaat in deze zaak, betrokken was bij de mishandeling. Zo zou hij op 11 juni 2016 samen met twee andere mannen een woning zijn binnengedrongen op de Bilderdijkkade. Zij zouden vervolgens een man en een vrouw hebben geslagen en vastgebonden. Hierna zouden zij hen en een familielid met een koevoet en een honkbalknuppel hebben mishandeld.

Een achtjarig meisje moest volgens het OM toekijken hoe haar oma, tante en oom werden geslagen en bedreigd met een vuurwapen.

OM: Vrijgesproken verdachte stond klaar met auto

Wat betreft de vrijgesproken verdachte: het OM vindt in tegenstelling tot de rechtbank dat bewezen kan worden dat hij met een auto voor de drie mannen is uitgereden. "Ook heeft hij kennis kunnen hebben van de wapens die gebruikt zouden kunnen worden. Hij kende het adres waar de overval moest plaatsvinden. Ook heeft hij het adres aangewezen", aldus de advocaat-generaal (AG).

De AG is dan ook van mening dat de vrijgesproken man medeplichtig en verantwoordelijk is voor het gepleegde geweld en het zware letsel bij slachtoffers. "Het kan niet anders dan dat verdachte op de hoogte is geweest van de plannen van de overval. Hij heeft er bewust aan meegewerkt en daarmee de aanmerkelijke kans aanvaard dat er wapens gebruikt zouden worden. En dat er dus ook letsel zou ontstaan bij de slachtoffers."

AG: Forse straffen op z'n plaats

Het OM vindt forse straffen voor deze brute woningoverval op z'n plaats. "Het moet voor de slachtoffers een ware hel zijn geweest. Nog iedere dag worden zij er aan herinnerd. Dat het feit is gepleegd in de woning van een van hen maakt het des te erger. Een woning is een plaats waar je je veilig en geborgen moet vielen. Hierdoor zal dat gevoel nooit meer hetzelfde zijn."

Het Gerechtshof doet (waarschijnlijk) op 2 mei uitspraak.