Burgemeester Femke Halsema heeft woensdag twee woningen aan de Groenhoven in Zuidoost gesloten. In de panden was sprake van drugshandel. Een aantal verdachten, hoeveel is niet bekend, is opgepakt door de politie.

In de twee woningen in Amsterdam-Zuidoost heeft de politie 557 gram cocaïne, 11 gram heroïne, verschillende versnijdingsmiddelen in grote hoeveelheden, mobiele telefoons en contant geld gevonden.

De woningen zijn voor de komende drie maanden gesloten.

Eerder op de dag werd ook een woning in Osdorp gesloten. De politie trof daar bij een doorzoeking bijna 60 kilogram marihuana aan, verpakt in sealpakken. Ook vonden de agenten seal-apparaten, weegschalen, verpakkingsfolie, handschoenen en versnijdingsmiddelen.

Het vermoeden bestaat dan ook dat deze woning werd gebruikt voor het op grote schaal verpakken en vervaardigen van wiet.