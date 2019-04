Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een gevangenisstraf van vijf jaar geëist tegen een 26-jarige Amsterdammer voor een mislukte plofkraak op het Surinameplein vorig jaar december.

Bij de plofkraak vorig jaar werd geen geld buitgemaakt. Het pand liep veel schade op.

Bij het incident werd de automaat volledig uit de gevel geslagen en sneuvelden meerdere ruiten. Er vielen geen gewonden. Volgens het OM is de schade aan het pand vastgesteld op 80.000 euro.

Het was de vijfde plofkraak in die maand. Het OM oordeelt dat de 26-jarige man "onomstotelijk" was betrokken bij de mislukte plofkraak. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe hij samen met twee andere mannen betrokken was bij het opblazen van de geldautomaat.

Politie zoekt nog naar derde verdachte

Naast de 26-jarige Amsterdammer, werd er ook een 22-jarige man aangehouden. Hij is heengezonden, maar nog wel verdachte in de zaak. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte.

De rechtbank doet op 30 april uitspraak.