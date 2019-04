Voor de commissievergadering Algemene Zaken op de Stopera in Amsterdam hebben zich 36 mensen gemeld die hun verhaal willen doen over de opvanglocaties van uitgeprocedeerde asielzoekers in de stad.

Ze krijgen maximaal drie minuten het woord om de gemeenteraadsleden en het stadsbestuur toe te spreken.

De insprekers gaan het hebben over het plan van wethouder Rutger Groot Wassink, die in totaal vijfhonderd ongedocumenteerden wil opvangen in acht tot tien verschillende locaties in de stad.

De afgelopen weken werden er informatieavonden voor buurtbewoners georganiseerd. Meerdere keren bleek er veel verzet vanuit de buurt te zijn.

Het grote aantal insprekers vanavond wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door een oproep van Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga op YouTube.

VVD wil uitleg over opvanglocatie oude brandweerkazerne

De opvang wordt dinsdagavond in de Stopera besproken op verzoek van VVD-raadslid Marianne Poot. De partij wil dat de wethouder uitleg geeft over de voorgenomen opvanglocatie in de oude brandweerkazerne aan de Van Leijenberghlaan in Buitenveldert. Ze vraagt Groot Wassink onder meer naar de uitkomsten van de bewonersbijeenkomst die eind maart plaatsvond.

Ook andere gemeenteraadsleden zullen zich naar verwachting over het hele plan en de locatie in Buitenveldert uitspreken. Eerder gaf een meerderheid van de raad aan achter het plan van Groot Wassink, die de acht tot tot tien locaties in juli gereed wil hebben, te staan.

Ook staatssecretaris Mark Harbers steunt de wethouder. Het Rijk betaalt dit jaar 5,3 miljoen euro mee aan de opvanglocaties. De rest van het benodigde bedrag dit jaar, 6,2 miljoen, wordt door de gemeente betaald.

De commissievergadering begint om 19.30 uur.