Marloes Krijnen, de oprichter en directeur van fotografiemuseum Foam in Amsterdam, vertrekt na achttien jaar. Vanaf 1 september krijgt het museum een nieuwe tweekoppige directie met Marcel Feil als artistiek directeur en Nynke de Haan als zakelijk directeur.

Beiden vervullen op dit moment al de functie van adjunct-directeur bij het museum.

In een persbericht geeft Krijnen aan dat de baan veel van haar vergt. "Over niet al te lange tijd word ik 65 en dan wil ik een nieuwe fase van mijn leven starten."

Marloes heeft geweldige dingen bereikt met de creatie van Foam, vindt Ingo Uytdehaage, voorzitter van het bestuur van de stichting Foam. "In de afgelopen achttien jaar hebben zij en haar team het museum tot het succes gemaakt dat het nu is. Onder haar leiderschap heeft Foam zich ontwikkeld tot een culturele organisatie die zich in binnen- en buitenland kan meten met de top binnen het fotografische veld", aldus Uytdehaage.

Krijnen begon in 2001 bij Foam

Krijnen begon in 2001 als directeur van Foam nadat de gemeenteraad haar plan voor een fotografiemuseum had gesteund. In 2002 opende Foam met het doel zoveel mogelijk mensen te informeren en inspireren door het tonen van alle facetten van fotografie.

Het museum trekt jaarlijks zo'n 200.000 bezoekers.