Alle mensen met de naam 'Johan', 'Johanna' en 'Johannes' mogen op donderdag 25 april, de verjaardag van Johan Cruijff, deelnemen aan een gratis rondleiding door de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Dit meldt de ArenA maandag. Bezoekers kunnen tussen 15.00 en 17.00 uur gratis naar binnen. Zij mogen één gast meenemen.

Mensen kunnen zich van te voren via de mail aanmelden. Op het dag van bezoek moeten ze met een identiteitsbewijs aantonen dat de voornaam 'Johan' of 'Johannes' is.

In 2018 werd de naam van het stadion gewijzigd naar 'Johan Cruijff ArenA', ter ere van de oud-profvoetballer. "Een speler die de basis heeft gelegd voor het typische voetbal en een icoon is van de stad Amsterdam", is te lezen op de website van het stadion. De ArenA is trots zijn naam te mogen dragen.