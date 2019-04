Het aantal miljoenenwoningen in Amsterdam is in 2018 flink toegenomen. De stad telde 13.100 woningen die minstens een miljoen waard zijn. Dat is een toename van 35 procent ten opzichte van 2017, blijkt uit een inventarisatie van taxatiebedrijf Calcasa.

Zeven van de tien snelstgroeiende miljoenenbuurten van Nederland, liggen in de stad. De Minervabuurt-Noord in stadsdeel Zuid spant de kroon. Daar is het aantal miljoenenwoningen in vier jaar tijd met maar liefst 57 procent gestegen. Dat zijn vier keer zoveel miljoenenwoningen als in 2014, berekende Calcasa.

Ook in de Minervabuurt-Midden, Concertgebouwbuurt en de Valeriusbuurt is het aantal woningen dat meer dan een miljoen euro waard is, gigantisch toegenomen.

Meer miljoenenwoningen dan ooit

In heel Nederland waren in 2018 53.500 miljoenenwoningen te vinden. Dat is een toename van wel 262 procent in vergelijking met 2014. Nog nooit waren zoveel woningen een miljoen of meer waard. De meeste staan in Amsterdam of directe omgeving: 13.100 huizen.

De Diepenbronckbuurt, eveneens onderdeel van de Apollobuurt, telt verhoudingsgewijs de meeste miljoenenwoningen van Amsterdam. Voor zo'n 84 procent van het huizenaanbod moet je een getal met zes nullen neerleggen.

Keizersgracht heeft meeste miljoenenwoningen

Ook als je inzoomt op straatniveau springt Amsterdam ertussenuit. De tien straten met het hoogste aantal miljoenenwoningen liggen allemaal in de stad.

De Keizersgracht staat op een: 415 woningen zijn daar minstens een miljoen euro waard. De Prinsengracht met 336 woningen en Valeriusstraat met 280 staan op respectievelijk nummer twee en drie.

Toch legt Amsterdam het af tegen de buurt Crailo in Huizen. Daar is 98 procent van de woningen een miljoen euro of meer waard. De duurste straat van Nederland ligt in Wassenaar.