Waternet veilt tot komende maandag gezonken of weggesleepte boten die nooit meer door de eigenaar zijn opgehaald.

Waternet heeft in totaal zeventien boten uit de gracht gehaald. "Of mensen hadden geen vignet, of ze hadden niet betaald", zegt veilingmeester Jeroen Bolweg. "Of de boten lagen op een verkeerde plek. Dan heeft de eigenaar de kans om het terug te halen. En als hij dat niet gedaan heeft dan worden ze na dertien weken verkocht." Sommige sloepjes worden al vanaf 25 euro verkocht.

"Er zijn ook studenten die soms boten kopen om tijdelijk huisvesting te hebben", vertelt Bolweg. Hij laat een boot zien waarop gewoond zou kunnen worden. "Deze kost 1.100 euro. Goedkoper dan twee maanden huur."

Tijdens de kijkdag zaterdag kwamen meerdere geïnteresseerden langs. "Hier en daar zit er een leuk bootje tussen, maar het meeste is niet voor niks verlaten denk ik", vond een van hen.

Achtergelaten woonboot is ook te koop

Ook is een rondvaartboot te koop die in de grachten is achtergelaten. Daar is nu al 500 euro op geboden, maar dat wordt later mogelijk meer. "Moet je kijken, hier kan ik een motortje in zetten en dan kan ik mensen vervoeren hier over de grachten. Voor 10 euro per uur of 2 euro per uur", suggereerde een kijker. "Dat is ook een manier om je centjes te verdienen."

De biedingen lopen nog tot maandag.