Automobilisten betalen vanaf zondag meer voor een parkeerplek in het centrum van Amsterdam. Een uurtje parkeren kostte voorheen 5 euro per uur, maar bedraagt nu 7,50 euro.

Niet alleen in het centrum van Amsterdam is parkeren vanaf zondag duurder. Net buiten de binnenstad, bijvoorbeeld rond het Vondelpark, in de Pijp en rond Artis kost het parkeren vanaf zondag 6 euro, een verhoging van 2 euro per uur. In Zuid, waar parkeren voorheen 3 euro per uur kostte, bedraagt dat nu 4,50 euro. In Buitenveldert gaan de tarieven met bijna 80 procent omhoog naar 2,50 euro per uur. Alle nieuwe parkeertarieven zijn terug te vinden op de site van de gemeente.

De gemeente Amsterdam zegt de maatregel te nemen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en de (binnen)stad bereikbaar te houden. Zo is de verhoging van de tarieven een van de maatregelen die het stadsbestuur neemt om de stad autoluw te maken. Ook moet het gebruik van de auto worden ontmoedigd in de smalle straten van de binnenstad. Bovendien is er in de stadsdelen een groeiende behoefte aan meer groen en plekken om te spelen, zo schrijft de gemeente in een persbericht.

Voor bezoekers van Amsterdam heeft de maatregel daarentegen ook voordelen. Zo wordt de bezoekersregeling verlengd naar maximaal veertig uur parkeren met korting per maand. Voorheen konden bezoekers maar tien of dertig uur parkeren met korting.