Een Amerikaanse toerist is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij metrostation Rokin. Hij viel over het muurtje bij de ingang.

Het ongeval gebeurde rond 2.30 uur. De toerist leunde met wat vrienden op het muurtje toen hij zijn evenwicht verloor en meters naar beneden viel.

Het metrostation was afgesloten. Daardoor duurde het even voordat de hulpdiensten bij de Amerikaan konden komen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de man er nu aan toe is, is niet bekend. Volgens getuigen raakte hij zwaargewond.