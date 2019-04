Amsterdam

Gevluchte leraren uit Syrië lopen stage op basisschool in Slotervaart

Een basisschool in Amsterdam-Slotervaart is een pilot gestart waarbij gevluchte leraren uit Turkije en Syrië meedraaien in de klas. Een stage en een stoomcursus Nederlands moet ze in drie maanden klaarstomen voor een baan in het onderwijs.