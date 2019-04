Door een kettingbotsing in de Coentunnel in Amsterdam is zaterdagmiddag een flinke file ontstaan. Het ongeval in de tunnel gebeurde in de zuidelijke richting.

Eerst vond er een kettingbotsing plaats in de Westbuis, daarbij waren zeker vier auto's betrokken. Ambulancepersoneel is ter plaatse en controleert de inzittenden.

In de wisselbuis naar het zuiden vond na de kettingbotsing ook een aanrijding plaats. Die buis is daardoor ook dicht.

Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan om via de Zeeburgertunnel richting het zuiden te rijden.