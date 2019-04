Binnenland Vijf agenten gewond geraakt rond Ajax-duel, onvrede over politieoptreden Door de ongeregeldheden bij de Johan Cruijf ArenA voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Juventus (1-1) zijn woensdag vijf agenten gewond geraakt. Vanuit supporters was er veel onvrede over het in hun ogen buitensporige politieoptreden.