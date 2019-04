De politie heeft vier mannen aangehouden in verband met de handel in vuurwapens. Bij een doorzoeking in een garagebox in de stad werden 26 vuurwapens en ruim 2.000 patronen in beslag genomen.

Twee van de mannen werden vandaag opgepakt in Amsterdam en één in Heiloo. Deze laatste man verbleef in een kliniek.

Daarnaast werd na doorzoeking van een garagebox 26 euro gevonden. Waar deze garagebox precies is, is niet bekend gemaakt.

Op 5 april werd in Heemstede een andere verdachte aangehouden, hij was in het bezit was van zeven vuurwapens.

Het onderzoek kwam op gang nadat de politie informatie had gekregen dat er iemand betrokken zou zijn bij de handel in vuurwapens.

De gevonden wapens zijn van gas/alarm-pistolen die zijn omgebouwd tot vuurwapens. Er zijn volgens de politie al schietincidenten geweest waarbij dit soort vuurwapens gebruikt zijn.

De politie sluit niet uit dat er binnenkort nog meer arrestaties zullen volgen.