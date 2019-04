Een automobilist heeft vrijdagmiddag een slagboom bij de Coentunnel geraakt. Zowel de slagboom als de auto zijn flink beschadigd geraakt.

Het was een paar maanden geleden dat de slagboom voor het laatst kapot gereden werd. In het verleden gebeurde dat met enige regelmaat. In mei en juni vorig jaar gebeurde het twee keer kort achter elkaar raak.

Na een reeks van ongelukken in 2014 besloot Rijkswaterstaat om maatregelen te nemen. De slagboom werd beter zichtbaar gemaakt.

Hoe het ongeluk vrijdagmiddag heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het gaat met de bestuurder. Door het ongeluk is het flink aanschuiven op de A5 en vlak voor de Coentunnel richting Noord.