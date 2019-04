Een 34-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag bij een beroving geslagen en neergestoken in Park Frankendael in Amsterdam-Oost. Het slachtoffer is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Een groep mannen probeerde het slachtoffer rond 2.00 uur te beroven. Ze eisten zijn portemonnee, maar de man weigerde die af te geven. Het slachtoffer werd daarop mishandeld en neergestoken met een mes.

Volgens een getuige zou het slachtoffer zwaargewond zijn geraakt.

De verdachten sloegen na het incident op de vlucht in de richting van de Hugo de Vrieslaan. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien van de poging tot beroving.

Het is nog niet bekend hoeveel verdachten betrokken waren bij het incident.