De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu was donderdag in Amsterdam. Na een overleg met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, opende hij het nieuwe Turkse consulaat aan het Museumplein.

Tientallen Turkse Amsterdammers gingen richting Museumplein om Çavuşoğlu te zien.

Hoewel het consulaat al sinds mei vorig jaar in bedrijf is, was de officiële opening donderdag. Na het afspelen van beide volksliederen gaf de minister een korte toespraak.

Datzelfde Turkse consulaat aan het Museumplein was vorig jaar augustus doelwit van drie zelfgemaakte molotovcocktails, gegooid door een inmiddels veroordeelde man. De eerste bom viel in de tuin en veroorzaakte brand in het pand. De man werd door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

De man zou de brandbommen hebben gegooid omdat hij aandacht wilde vragen voor de onderdrukking van Koerden in Turkije. Hij is in 2017 ook al in Duitsland aangehouden, in de buurt van het daar gevestigde Turkse consulaat, met twee molotovcocktails in zijn bezit.