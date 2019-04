Een auto is donderdagavond over de kop geslagen op de A9 bij knooppunt Holendrecht. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie via Twitter.

Op foto's is te zien dat de wagen ondersteboven op de vluchtstrook is beland. Er werd een ambulance opgeroepen, maar of de bestuurder gewond is geraakt is niet duidelijk. Ook is vooralsnog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren.

Door het incident

is de verbindingsweg van de A2 vanuit de stad richting de A9 naar Diemen afgesloten.