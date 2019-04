De politie zegt donderdag geen spijt te hebben van het optreden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Juventus gisteravond. Volgens een woordvoerder bleven de supporters bewust staan, terwijl ze weg hadden moeten lopen.

De politiewoordvoerder vertelt dat er in de driehoek, bestaande uit de korpschef van de politie, hoofdofficier van justitie en burgemeester, besloten werd om een sfeeractie met vuurwerk te verbieden. "Er was een aankondiging van supportersgroepen om een entrada, of in ieder geval complete chaos te veroorzaken aan de zuidzijde van de Arena. Daar is in de driehoek over gesproken, en daar is besloten dat er geen vuurwerk en fakkels gebruikt mogen worden."

Volgens de woordvoerder is er goed gehandeld door de agenten. "Er is een waterwerper ingezet. Dat is een relatief middel waar je niet gewond van raakt. Als er een charge met de ME wordt gehouden en er moet bij geslagen worden, dan is de kans dat je letsel oploopt vele malen groter. Nu word je natgespoten."

Ook de klachten over politiepaarden vindt hij overdreven. "Paarden rijden door de mensenmassa heen, ze rijden er niet overheen. Net als voertuigen. Die raken de mensen niet, die mensen gaan aan de kant. En dat was de bedoeling."

'Supporters werden niet ingesloten'

De woordvoerder zegt dat er geen supporters werden ingesloten. "Ik heb ook beelden gezien van bovenaf. Er was zeker aan twee kanten ruimte om weg te gaan, dus als je je ongemakkelijk voelde in die situatie, was er ook een mogelijkheid om weg te gaan. We hebben niet de boel ingesloten, maar wel stukken afgesloten."

Volgens hem hadden mensen met kinderen ook de kans om te vluchten. "Er was duidelijk een opbouw in onze aanpak", vindt hij. "Mensen hebben gelegenheid gehad om weg te gaan. Maar op de beelden is ook heel duidelijk te zien dat mensen bewust bleven staan en alles mee wilden maken."

'Er zal een evaluatie moeten plaatsvinden'

De woordvoerder kan niet uitsluiten dat er buitenproportioneel geweld gebruikt is. "Ik ben niet degene die daar antwoord op gaat geven. Er zal een evaluatie plaatsvinden, die zal ook in de driehoek besproken worden. Nogmaals, we hebben een waterwerper ingezet. Die spuit water. Daar kun je nat van worden. Maar door zo'n waterwerper kom je niet in een ziekenhuis terecht."

Christian Visser, die als advocaat vaak voetbalsupporters bijstaat, noemde het optreden van de politie eerder echter "buitenproportioneel" en "volstrekt belachelijk"."Je weet dat er vuurwerk gaat worden afgestoken bij voetbalwedstrijden", aldus Visser. "Dat gebeurt bij dat soort evenementen. Het gebruik van waterkanonnen werkt alleen maar averechts. Dat hebben we gezien", verwijst de advocaat naar de beelden van de ongeregeldheden.

Volgende week moet burgemeester Femke Halsema in de Stopera opheldering geven over het optreden.