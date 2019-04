Het bevrijdingsfestival Het Amsterdams Verbond krijgt dit jaar geen vergunning van stadsdeel Nieuw-West. Het locatieprofiel van de festivallocatie Tuinen van West komt namelijk niet overeen met het festivalprogramma. Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsdeel donderdag na berichtgeving door Het Parool.

Het festival is uitverkocht. Er zijn in totaal vijftienduizend kaarten verkocht.

Stadsdeel Nieuw-West schrijft in een motivering over het besluit dat dancemuziek op de betreffende festivallocatie in de programmering alleen een ondergeschikte rol mag spelen. Volgens het stadsdeel heeft Het Amsterdams Verbond in het voorstel echter onvoldoende aangetoond dat dit inderdaad het geval is.

Bovendien, zo stelt het stadsdeel, hebben de organisatoren tot twee keer toe de kans gehad om de programmering aan te passen naar het locatieprofiel. "Dit is helaas niet gebeurd. Daarom heeft het stadsdeel de vergunning geweigerd".

Een van de organisatoren spreekt die bewering tegen in een reactie aan het Parool. "Wij hebben gewoon gehoor gegeven aan dat verzoek. Ik heb het mailtje hier voor mijn neus." Bovendien, zo stellen de organisatoren tegen de krant, heeft het stadsdeel nooit aangegeven dat het festivalprogramma mogelijk tot problemen zou zorgen.

Het Amsterdams Verbond kan nog in bezwaar en een voorlopige voorziening bij de rechter aan te vragen. Dit is dan ook precies wat de organisatoren gaan doen, zo schrijft het Parool. Volgens de Amsterdamse krant willen de organisatoren graag met het stadsdeel om de tafel om de programmering naar ieders wensen aan te passen, maar zou het stadsdeel hier niet voor open staan.