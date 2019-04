Het openbaar vervoer in Amsterdam wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,7. Dat blijkt uit de meest recente OV-Klantenbarometer, uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer.

De OV-Klantenbarometer is een landelijk onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer. Het onderzoek is voor het achttiende jaar op rij gehouden.

De gemiddelde waardering van de Amsterdamse reizigers is voor het derde achtereenvolgende jaar met een tiende punt gestegen. De grootste stijging was voor de Amsterdamse metro.

In 2017 waardeerden reizigers deze nog met een 7,4, nu is dit een 7,7. Dit is vooral te danken aan de hoge cijfers voor de Noord/Zuidlijn. De nieuwe metrolijn kreeg een 8,4. Daarbij krijgen vooral de stiptheid en mooie stations veel waardering.

Komt Noord-Zuidlijn zorgde voor verandering in dienstregeling

De komst van deze lijn zorgde voor veel veranderingen in de rest van de dienstregeling. Desondanks scoren tram en veren met een waardering van 7,7 en 8,3 beter dan in 2017.

Bij de trams komt dit volgens het GVB vooral door toegenomen waardering voor klantvriendelijkheid. De hogere waardering van de veren komt volgens de vervoersorganisatie vooral door de instapbegeleiding op de drukste verbindingen tijdens de spits.

Bus scoorde fractie lager



De bus scoort een 7,6, waar dit vorig jaar nog een 7,7 was. Volgens Mark Lohmeijer, directeur Operatie en Techniek bij het GVB, komt dit door wennen aan de nieuwe dienstregelingen en vele werkzaamheden in de stad.

Ook was het volgens hem drukker dan verwacht tijdens de spits bij de bussen in Noord.