Er zijn de afgelopen twee jaar bijna tienduizend nieuwe banen bijgekomen in de techsector in Amsterdam en omstreken. Het aantal mensen in dienst van een techbedrijf steeg sinds 2017 van zestigduizend naar bijna zeventigduizend. Dat blijkt uit een rapport dat de gemeente heeft laten opstellen.

Er zijn volgens adviesbureau Dealroom op dit moment 1.661 tech-bedrijven in de stad, die samen zorgen voor 13 procent van het totale aantal banen in de stad. Alleen de adviessector is groter. Het banenaanbod in tech is nu groter dan dat in de horeca, de detailhandel, en de financiële en de creatieve sector.

De techsector omvat alle bedrijven die bezig zijn met innovaties binnen het online aanbieden van diensten. De categorie is redelijk ruim: hieronder vallen dus bijvoorbeeld ook online supermarkt Picnic, bank Knab, energieleverancier Vandebron en fietsenverhuurder Swapfiets. In het rapport worden alleen werknemers in loondienst meegeteld.

De grootste innovatieve techbedrijven in Amsterdam zijn respectievelijk Booking.com, TomTom, Picnik en Adyen. Hun werknemersaantallen zijn een uitzondering, negen van de tien ondernemingen in deze categorie zijn start-ups met twee tot vijftig medewerkers.

12 procent bedrijven techsector heeft vrouwelijke oprichter

Opvallend is dat maar 12 procent van van de ondernemingen in de techsector minstens één vrouwelijke oprichter heeft. Amsterdam loopt hierin achter op de rest van Europa.

Ongeveer de helft van de techmedewerkers is in dienst van een buitenlands bedrijf. De rek is er als het goed is nog lang niet uit. In het licht van Brexit wordt verwacht dat het aantal banen de komende jaren alleen nog maar groeit.