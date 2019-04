Er komt op korte termijn geen extra noodopvang voor ongedocumenteerden in de stad. Dat zei wethouder Zorg Kukenheim donderdagachtond tijdens een spoeddebat dat was aangevraagd door Jazie Veldhuyzen van Bij1.

Sinds de winteropvang de eerste van deze maand dicht ging, staat een groep van ongeveer vijftig uitgeprocedeerden op straat. Eerder deze week verbleven ze al in de Dominicuskerk en de Mozes en Aäronkerk, en woensdagavond hadden ze zich uit protest verzameld in de Stopera.

Verschillende partijen vroegen vervolgens donderdagochtend aan wethouder Kukenheim of er toch nog opvang voor deze groep geregeld worden. Bij1-raadslid Veldhuyzen riep in het spoeddebat op om snel een oplossing te realiseren. Daarbij werd door meerdere partijen gewezen op het vastgoed dat de gemeente zelf in handen heeft.

Maar volgens Kukenheim komt er op korte termijn geen extra opvang. "Naast alle voorzieningen en noodopvangregelingen die we nu hebben, zal het college niet nog een nieuwe noodopvang inrichten. Maar dat doet niets af van het feit dat we al heel veel doen."

'Amsterdam heeft al meer voorzieningen dan andere steden'

Volgens de wethouder heeft Amsterdam al veel meer voorzieningen dan ander steden. "We hebben een passantenhotel, we hebben de winteropvang, dat is echt uniek, geen enkele ander grote stad heeft dat. Voor kwetsbare mensen hebben de nachtopvang."

Bovendien is gemeentelijk vastgoed volgens Kukenheim niet zomaar geschikt te maken. "De vastgoed-kaartenbakken worden uitgekamd, we zijn ook gesprek met partners in de stad. Maar een leeg pand, daar kun je niet direct intrekken. Je moet je afvragen: in welke wijk staat het, welke omliggende functies zijn er, en wie vang ik hier op. Ook de grootschaligheid is een kwestie die we meewegen."

Ongecodumenteerden waren aanwezig bij raadsvergadering

De raadsvergadering werd bijgewoond door de groep ongedocumenteerden waar het om gaat.

Woensdagavond sprak wethouder Groot Wassink de groep al toe bij het protest in de Stopera. "Ik begrijp de situatie, maar kan op dit moment niet helpen", aldus de wethouder gisteravond. Hij zegt momenteel druk bezig te zijn met het realiseren van de 24-uursopvang en zich daar op te moeten concentreren.

Er is een kans dat sommigen van hen het recht krijgen om in deze opvang te verblijven. "Maar zelfs als de opvang gerealiseerd is, zullen er mensen buiten de boot vallen. Dat is vanuit menselijk opzicht pijnlijk, maar wel realistisch."