Een groep van ongeveer vijftig ongedocumenteerden protesteert woensdagavond in de Stopera omdat ze een slaapplek nodig hebben. Sinds de winteropvang op 1 april sloot, staat de groep uitgeprocedeerden op straat. Als protest hebben zij zich woensdagavond verzameld, met de hoop op een oplossing.

Omdat de bedbadbroodopvang een wachtlijst heeft kan een grote groep ongedocumenteerden geen kant op. Wethouder Rutger Groot-Wassink heeft de groep toegesproken. "Ik heb de groep verteld dat ze elk recht hebben om te demonstreren, maar niet in het gebouw van de Stopera. In de Stopera slapen valt niet onder de mogelijkheden en wij hebben op dit moment geen locatie om ze te laten slapen. Ik begrijp de situatie, maar kan op dit moment niet helpen", aldus Groot-Wassink.

"Per 1 juli komt de 24-uursopvang, maar het is nog geen 1 juli en er moet nu een oplossing komen. Het idee van 'er mogen geen mensen op straat staan' moet nu uitgevoerd worden", zegt Marjan Sax, die zich voor de groep inzet.

Groot-Wassink zegt momenteel druk bezig te zijn met het realiseren van de 24-uursopvang en zich daar op te moeten concentreren. Er is een kans dat sommigen van hen het recht krijgen om in deze opvang te verblijven. "Maar zelfs als de opvang gerealiseerd is, zullen er mensen buiten de boot vallen. Dat is vanuit menselijk opzicht pijnlijk, maar wel realistisch."

Voorlopig geen tussenoplossing

Een tussenoplossing zit er vooralsnog niet in. "Als een ongedocumenteerde recht heeft op opvang, komt hij of zij op een wachtlijst. Het duurt even. Het is niet zo dat ik binnen een paar dagen zestig man kan opvangen. Dat is een harde en vervelende boodschap, maar wel een eerlijke, want dat is de situatie op dit moment", vertelt de wethouder.

Er worden woensdagavond slaapzakken uitgedeeld om in de nacht van woensdag op donderdag buiten te kunnen verblijven.

Donderdag gesprek met de wethouders

In de raad vroeg de ChristenUnie woensdag aan wethouder Touria Meliani (Vastgoed) of zij de deuren van een van de gemeentelijke gebouwen kon openen voor de groep daklozen.

Zij antwoordde dat zij wel de sleutels heeft, maar niet over het openen van de deuren gaat. Wel gaf zij aan donderdag met de wethouders in gesprek te willen gaan.