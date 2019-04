De politie heeft woensdagmiddag meldingen ontvangen van schoten bij de Krelis Louwenstraat in Amsterdam. Op straat zijn kogelhulzen aangetroffen.

Volgens de politie zijn de betrokkenen gevlucht per auto. De politie is momenteel in de buurt naar hen op zoek. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij het incident.

Volgens een getuige zou er door een jongeman in de lucht zijn geschoten. Hij zou er daarna vandoor zijn gegaan met een auto.

Momenteel is de straat afgezet. De politie doet sporenonderzoek.