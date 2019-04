De werkzaamheden aan de Amstelveenseweg in Amsterdam worden vanaf maandag 22 april hervat. Het Haarlemmercircuit gaat daarbij volledig op de schop. Ook wordt er gewerkt aan de weg tussen het circuit en het Stadionplein.

"Om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, voeren we de werkzaamheden uit in zes fases", belooft de gemeente in een brief. Toch worden omwonenden gewaarschuwd voor geluidsoverlast en verkeershinder.

De bewoners hebben dan ook al een geruime tijd last van de werkzaamheden, die behoorlijk uitlopen. De herinrichting van de Amstelveenseweg is naar verwachting in 2021 afgerond.

Afgelopen jaar werden de werkzaamheden stilgelegd, nadat bleek dat de ondergrond erg vervuild is. De gemeente laste daarom een pauze in.

Werkzaamheden tussen 7.00 en 19.00 uur

Op 22 april is de pauze weer voorbij. Dan wordt er een nieuwe riolering aangelegd tussen de Bernard Kochstraat en de Cornelis Krusemanstraat. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur. Dat duurt naar verwachting nog tot eind mei.

Daarnaast wordt de rioolbuis onder het circuit gerepareerd vanaf maandag 29 april. Daar ondervinden omwonenden dagelijks last van tussen 16.00 en 06.00 uur. Omdat de buis vlakbij de tramrails liggen, mogen er bovendien tot halverwege mei geen trams rijden.

Daarna wordt er vanaf 11 juni gewerkt aan de de westzijde van het circuit. Tot begin september is de aansluiting van de Havenstraat op het circuit daardoor afgesloten. Het verkeer uit de richting van het Vondelpark moet dan tijdelijk omrijden.