De eigenaar van de op last van de burgemeester gesloten coffeeshop Smoke Palace aan de Linnaeusstraat is geen bekende van de politie. Dat zegt een politiewoordvoerder dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Ook heeft de politie geen aanwijzingen dat de recente aanslagen op de coffeeshop verband houden met de vermeende criminele broer van de eigenaar, waar onder meer het AD eerder over schreef.

Op zowel 13 januari als op 3 maart vond een nachtelijke ontploffing plaats in de buurt van de coffeeshop. De politie vermoedt een verband tussen de twee explosies in januari en maart, en doet dinsdagavond een oproep tot getuigen die zich nog niet hebben gemeld in de zaken. Een verdachte in een of beide zaken is nog niet aangehouden.

De politie gaf in het televisieprogramma dinsdagavond beelden vrij van de vermeende dader. Die nam bij het incident op 3 maart zo'n tien minuten de tijd om het explosief te installeren en tot ontploffing te brengen. Niemand raakte gewond. Wel was het volgens de politie ten tijde van de explosie al "redelijk druk op straat", waardoor de dader een "levensgevaarlijke situatie creëerde".

Grote materiële schade door ontploffingen

Bij zowel het incident in januari als dat in maart was er "enorme materiële schade" als gevolg van de ontploffing. Zo raakte zowel de buitenzijde van het betreffende pand beschadigd als de nabijgelegen woningen. Bij een van de huizen moet volgens de politiewoordvoerder zelfs een geheel balkon worden vervangen.

De twee ontploffingen in korte tijd waren voor burgemeester Femke Halsema aanleiding om Smoke Palace in maart voor onbepaalde tijd sluiten.

Halsema stelde dat "het woon-en leefklimaat als gevolg van de incidenten ernstig is aangetast en de openbare orde ernstig is verstoord". Zo bleek tijdens buurtbijeenkomsten dat de explosies voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid bij buurtbewoners hadden gezorgd.