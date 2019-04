Twee ringstaartmaki's in het Kleine-Zoogdierenhuis in Artis zijn afgelopen zondag bevallen van twee jongen. Op de beelden die Artis heeft gedeeld is te zien hoe ze zich om de buik van hun moeders klemmen.

Ringstaartmaki's behoren tot de zogenoemde halfapen en komen voor in de bossen van Madagaskar. In het wild worden de jonge dieren geboren na de zomer, wanneer het meeste voedsel te vinden is.

Daardoor krijgen de ringstaartmaki's de jongen vaak in augustus of september. In de dierentuin is dat niet het geval, waardoor de halfapen hun kleintjes ook in april kunnen krijgen.

Een jaar geleden werden er drie ringstaartmaki's geboren, waarvan een tweeling. Meestal krijgen de halfapen maar een jong.