Binnenland Invallen bij twee taalbureaus in onderzoek naar fraude met inburgeringsexamens De Inspectie SWZ heeft woensdag elf locaties doorzocht in twee lopende onderzoeken naar fraude met inburgeringsexamens door taalbureaus in Amsterdam en Utrecht. Bij de doorzoekingen zijn onder meer administratieve en waardevolle goederen en 10.000 euro aan contant geld in beslag genomen.