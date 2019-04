Amsterdam

Tram schept veertienjarige jongen op de Antwerpenbaan in Nieuw-Sloten

Een veertienjarige jongen is rond 14.45 uur geschept door een tram op de Antwerpenbaan in Nieuw-Sloten. Zijn fiets is hierbij onder de tram terechtgekomen. Het is niet zeker of hij ook zelf onder de tram terechtkwam.