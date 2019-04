Camelot rekent volgens Stichting !WOON nog altijd onrechtmatige kosten bij nieuwe huurders. De rechter oordeelde vorige week dat zij hier per direct mee moeten stoppen, maar de kosten zouden nog steeds bij de woningadvertenties staan. Volgens Camelot worden de kosten niet meer doorberekend.

Camelot rekende eerder een bedrag van iets meer dan 200 euro voor de toegang van een online systeem voor klachten en dergelijke, 'MyCastle' genaamd. Daarnaast moesten huurders 100 euro aan schoonmaakkosten betalen, voor de 'eindschoonmaak'.

Volgens de rechter is dit niet gebruikelijk en is de zo'n 200.000 euro die het verhuurbedrijf hier jaarlijks mee opstrijkt, "uitsluitend in het belang van Camelot".

Die kosten mogen dus niet meer bij de huurder terecht komen, maar de kosten zouden nog steeds worden gevraagd bij woningadvertenties. Het verschil met vorige week zou zijn dat de kosten zo'n vijf euro méér zijn en dat er een andere naam op zou staan. De woorden 'MyCastle-kosten' zijn volgens Stichting !WOON ingeruild voor 'diverse opstartkosten'. Ook de 100 euro schoonmaakkosten zouden nog niet zijn verwijderd.

Gert Jan Bakker, consulent bij Stichting !WOON, reageert: "Ze hebben het bedrag nog een beetje omhoog gegooid en er een ander naampje opgeplakt. Ze respecteren de uitspraak helemaal niet. Er staat heel duidelijk verwoord dat zij hier niet mee door mogen gaan en dat doen ze toch."

Camelot noemt naamsverandering toeval

Allard Jaring, operationeel directeur van Camelot, noemt de naamsverandering "toeval" en zegt dat de kosten niet meer doorberekend zullen worden. "De website is nog niet aangepast, dit gaat nog gebeuren. De wijziging zal toeval geweest zijn, want de directie heeft besloten dat de opstartkosten niet meer in rekening gebracht zullen worden."

De kosten voor onder meer de bezichtigingen, marketing en contracten opstellen die onder de 'opstartkosten' vallen, werden volgens Jaring nu eenmalig in rekening gebracht om de huurprijs zo laag mogelijk te houden. "Wij willen betaalbare woonruimtes realiseren. De huurders betalen slechts 70 procent van wat wij mogen vragen. Door de eenmalige opstartkosten te verrekenen, kunnen we de huur laag houden."

Na de uitspraak van vorige week is het nog maar de vraag of de huur dan nog zo laag kan blijven. "Dat moeten we uitzoeken", reageert Jaring.

'Schoonmaakkosten zijn niet ongebruikelijk'

De 100 euro schoonmaakkosten werden vorige week door de rechter nog "ongebruikelijk" genoemd, maar dat spreekt Jaring tegen. "In vergelijkbare zaken heeft de rechter besloten dat schoonmaakkosten berekenen wél rechtmatig is. Deze tien huurders van het WASA-complex hebben er maar vier maanden gewoond en zij vonden dat dit geld teruggestort moest worden. Dat hebben wij dan ook direct gedaan. Maar in de toekomst blijven we de schoonmaakkosten bij huurders die er langer wonen wel in rekening brengen", zegt Jaring.

Omdat de rechtszaak door tien Amsterdamse huurders is aangespannen, is de verhuurmaatschappij alleen berecht om deze huurders terug te betalen. Alle andere duizenden huurders in andere steden, die dezelfde kosten betalen, gaan ze de onrechtmatige kosten niet teruggeven. "Ik begrijp dat Camelot niet staat te springen om al die huurders door het hele land te betalen, want dit gaat om een paar ton. Maar als je in een andere plek huurt en dit hebt betaald, mag je het ook terugvragen", aldus Bakker, de consulent bij Stichting !WOON.