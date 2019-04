Een veertienjarige jongen is rond 14.45 uur geschept door een tram op de Antwerpenbaan in Nieuw-Sloten. Zijn fiets is hierbij onder de tram terechtgekomen. Het is niet zeker of hij ook zelf onder de tram terechtkwam.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook een traumahelikopter is ingezet. Het slachtoffer is met spoed met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of hij in levensgevaar is.

De politie heeft een groot stuk van de weg en trambaan afgezet en onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Het openbaar vervoer rijdt tot ongeveer 17.36 uur een aangepaste route vanwege het ongeval. Tram 2 rijdt tot Louwesweg en bus 61 rijdt om via de Johan Huizingalaan, zo meldt het GVB op Twitter.