Snorfietsers in Amsterdam rijden vanaf maandag binnen de ringweg A10 niet langer op het fietspad, maar op de rijbaan. Ook moeten zij voortaan een helm dragen.

De gemeente wil hiermee de verkeersveiligheid vergroten en de drukte op de fietspaden terugdringen. De snorfietsers mogen maximaal 25 kilometer per uur rijden.

In de nacht van zondag op maandag brachten tweehonderd mensen blauwe banen en verkeersborden aan in Amsterdam. Verspreid over de hele stad werden er 56 blauwe banen aangelegd.

De snorfietsers weten door de aanpassingen wanneer zij naar de rijbaan moeten. Na ongeveer twee of drie maanden zullen de blauwe banen verdwijnen.

De komende acht weken krijgen snorfietsers die op het fietspad rijden alleen nog een waarschuwing. Vanaf 3 juni krijgen ze daadwerkelijk een boete van 95 euro opgelegd als ze de fout ingaan.

De gemeente erkent dat het wennen zal zijn, ook voor automobilisten en andere weggebruikers. Snorfietsers mogen maximaal 25 kilometer per uur. Toen de brommers in 1999 naar de rijbaan gingen, mochten ze 30 kilometer per uur rijden. Dat leidde volgens de gemeente direct in het eerste jaar al tot minder snorfietsslachtoffers.